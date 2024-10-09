Jurgen Klopp futbola başkan olarak döndü! Resmen açıklandı...

Teknik direktörlüğü bıraktığını açıklayan Jürgen Klopp'tan sürpriz bir hamle geldi. 57 yaşındaki futbol adamı, Red Bull ile anlaşma sağladığını açıkladı. Alman hoca, Red Bull'da "Küresel Futbol Başkanı" pozisyonuna getirildi.

Klopp'un sözleşmesinde yer alan madde bir detay ise dikkatleri çekti. Maddeye göre, Klopp'a Almanya Milli Futbol Takımı'ndan teklif gelmesi halinde görevinden ayrılabilecek.

"BÜYÜK HEYECAN DUYUYORUM"

Jurgen Klopp imzanın ardından açıklamalarda bulundu. Klopp, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 25 yıl saha kenarında görev yaptıktan sonra böyle bir projede yer almaktan büyük heyecan duyuyorum. Görevim değişmiş olabilir ama futbola ve bu oyunu bu hale getiren insanlara olan tutkum değişmedi. Red Bull'a küresel düzeyde katılarak, elimizdeki inanılmaz futbol yeteneklerini geliştirmek, iyileştirmek ve desteklemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

TAVSİYELERDE BULUNACAK

Görevine 1 Ocak 2025'te başlayacak olan Jürgen Klopp, tüm Red Bull takımlarına koçluk konuları, oyun felsefesi, antrenörlerin gelişimi ve transferleri ve daha fazlası hakkında tavsiyelerde bulunacak.