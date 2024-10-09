Son Dakika: Uğurcan Çakır ilk 8 haftaya damga vurdu!

Ligde 8 hafta tamamlanırken kalecilerin performansı belirleyici oldu. Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, en az 4 müsabakada boy gösterenler arasında zirveyi kimseye bırakmadı. Bu sezon 7 maça çıkan 28 yaşındaki eldiven, 37 şutun 31'ini kurtararak %83'lük başarı sağladı... Bu istatistikte onun en yakın takipçisi ise Berke Özer… Eyüpsporlu Berke, 8 müsabakada 40 şutun 32'sine geçit vermeyerek %80'lik oran yakaladı.

ÜÇÜNCÜ SIRA MERT GÜNOK'UN

Üçüncü sırada da Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok yer aldı. Siyah-beyazlıların 35 yaşındaki kalecisi, %77 oranla iki ezeli rakibinin file bekçilerini geride bıraktı. Galatasaray'dan Muslera ve Fenerbahçe'den Livakovic %75'te kaldı. Kasımpaşa'nın Yunan ismi Andreas Gianniotis de %38 ile son sıraya demir attı. 31 yaşındaki eldiven 8 maçta kalesine gelen 18 şutun sadece 7'sini kurtarabildi.