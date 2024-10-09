Şota Arveladze’den Trabzonspor yanıtı: Döndüm işte...

Trabzon'da dün "Efsanelerle Yeniden Futbol Turnuvası" başladı.

Bu sene vefat eden Trabzonspor Kulübünün eski başkanları Mehmet Ali Yılmaz, Mustafa Şamil Ekinci ve Ahmet Salih Erdem anısına organize edilen turnuva, Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlendi.

Turnuvaya, geçmişte Bordo Mavili forma giymiş Şota Arveladze, Ibrahima Yattara, Abdullah Ercan'ın da aralarında bulunduğu efsane isimler katıldı.

Turnuvaya katılan isimlerden biri olan ve büyük bir ilgi gören Şota Arveladze, çok özel bir yer olan Hüseyin Avni Aker Stadı'nı çok özlediğini ve yeniden buradan olmaktan büyük bir heyecan duyduğunu ifade etti.

ŞOTA: DÖNDÜM İŞTE DAHA NE YAPAYIM

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yeniden bordo-mavili kulübün başına gelmesinin ardından, fikir alışverişinde bulunduklarını, somut bir şeyin olmadığını söyleyen Şota, Trabzonspor'a dönecek misiniz? Şenol Güneş ile birlikte olacak mısınız? sorusuna ise "Döndüm işte daha ne yapayım" yanıtını verdi.