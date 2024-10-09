Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy açıklaması: "Onu satmak istemiyorum"

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, beIN SPORTS'un konuğu oldu. Hollandalı teknik direktör, gündeme dair açıklamalarda bulunurken, Semih Kılıçsoy ile ilgili gelen soruyu da cevapladı.

"Semih Kılıçsoy'u satmak istemem!" diyen Giovanni van Bronckhorst, "İyi teklifler devre arası gelebilir ama onu satmak istemiyorum. Şu anda işler yolunda gidiyor, bu oyunculara büyük takımlar imza attırmak ister. Ancak gün gelir kulüp ve oyuncu için en iyi an gelir, satılabilir. Umuyorum ki uzun seneler bize hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş forması altında 10 maça çıkıp 3 asist yapma başarısı gösterdi.

"MUCI BAŞTA MUTSUZDU..."

Başarılı teknik adam, Ernest Muçi hakkında da konuştu. Van Bronckhorst, "Ernest Muçi başta mutsuzdu. EURO2024'te oynayamadı, buna üzüldü. Transferlerimiz onu mutsuz etti. Onunla konuştum ve daha iyi hale gelmesini istiyoruz. Bazı oyuncuların aklında hâlâ geçen sene olabilir. Bazı oyuncular az oynadığı için mutsuz olabilir. Benim amacım oyun şekillerini geliştirmek. Muçi bizim kadromuzda çok değerli bir yere sahip. O bölgede sürekli gelişim göstermek şart. İlk 11'e yazdığım oyuncu her anlamda hazır olmalı." dedi.

"DAHA SÜRECE YENİ BAŞLADIK"

49 yaşındaki çalıştırıcı, devre arasında transfer isteyip istemediği yönündeki soruya cevap verdi. Hollandalı teknik direktör, "Devre arasına çok var. Daha sürece yeni başladık. Yeni bir kadro, yeni bir takım yapılandırması. Bunu sadece bu sezon için değil önümüzdeki yıllar için yaptık. Daha fazla gelişim istiyoruz. Transfer penceresi açılıyor ve sonunda daha iyi hale geleceğinizden emin oluyorsunuz. Bu yaz öyle oldu. Kadroyu daha güçlü hale getirmek bizim elimizde." diye konuştu.

"LYON'A KARŞI İYİ SONUÇ ALMAMIZ LAZIM"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki sonuçlara da değinen Giovanni van Bronckhorst, "Avrupa'daki sonuçlar için pek çok sebep düşünülebilir. Rangers ile başarılı oldum ama Şampiyonlar Ligi'nde zorluk çektik. Ajax ile aynı seviyede miyiz? İyi mi oynadık? Sanmıyorum. Eintracht Frankfurt'a karşı iyi oynadık. Kaleci hayatının en iyi maçını oynadı. Oyuncuları tanımak, takımı tanımak ve aralarındaki kombinasyonu sağlamak görevim. Öndeki üç oyuncu iyi oynamamızı sağladı. Bazen iyi, bazen kötü anlar olabiliyor. Lyon deplasmanı ve sonra devam edeceğiz. Lyon'a karşı iyi sonuç almamız lazım. Türk takımlarına baktığımızda, Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı. Bu üzücü! Türk futbolu için puan kazanmalıyız. Avrupa'dan farklı takımlarla oynuyoruz ve çok güçlüler. Bunu oynadığınızda fark ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.