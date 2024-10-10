FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Medina’nın alternatifi bulundu!

Fenerbahçe'de devre arasında orta saha transferine kesin gözle bakılırken, Boca Juniors'tan Cristian Medina gündeme gelmişti. Ancak Arjantin kulübünün 31 Aralık tarihine kadar imzaların atılmasını istemesi dengeleri değiştirdi.

Medina'ya alternatif oluşturmak isteyen Sarı Lacivertli takımın istediği orta sahanın yine Arjantin'den olacağı iddia edildi. Kanarya, Racing forması giyen Juan Nardoni'yi radarına aldı.

EKONOMİK BOYUT DÜŞÜNÜLÜYOR

6 milyon Euro bonservisi olan Nardoni'nin Medina ile arasındaki 9 milyon Euro'luk farkın önem arz ettiği ifade edilirken, Fenerbahçeli kurmaylar, ekonomik durumu da göz önünde bulunduruyor.

ARJANTİN U23'DE FORMA GİYİYOR

2023 yılının başından beri Racing formasını terleten 22 yaşındaki orta saha, takımıyla 39 maça çıkarak 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Arjantin U23 takımında boy gösteren oyuncu; merkez orta saha, 10 numara, orta saha sağ ve sağ bek bölgelerinde oynayabiliyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Medina için 10 milyon Euro bonservis bedeli + 5 milyon Euro bonus ödeyeceği ifade edilmişti. (Takvim)