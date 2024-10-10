Fenerbahçe’de Medina ikilemi! Rota değişti...

Sekiz numara için genç ve potansiyeli yüksek bir ismi kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Cristian Medina ile yaz döneminde her konuda anlaşmıştı.

Ancak zor günler geçiren oyuncunun kulübü Boca Juniors, 15 milyon Euro bonservis bedeli istemiş ve "Ocak ayında görüşelim" yanıtını vermişti. Taraflar ara transfer dönemi için sözleşse de sarı-lacivertliler, Medina konusunda ikileme düştü.



OCAKTA MUTLAKA TAKVİYE YAPILACAK

Bunun nedeni ise 15 milyon Euro'nun çok yüksek bir rakam olması. 22 yaşındaki futbolcuda kararsızlığa düşen Fenerbahçe, rotasını alternatif isimlere çevirdi. Yönetim ve kulüp profesyonellerinin, Brezilya ve Portekiz liglerinde oynayan bazı futbolcular için çalışma yürüttüğü öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Medina transferinden vazgeçilmesi durumunda belirlenen isimler üzerinden bir operasyon gerçekleştirecek.



EN-NESYRI SEVILLA'NIN GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya kadrosuna katarak Türkiye'nin bonservis rekorunu kırdığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri'ye sürpriz bir talip çıktı. İspanyol basını, Sevilla'nın sarı-lacivertli takımda beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosunda katmak istediğini ileri sürdü. Orgullobiri'de yer alan haberde; Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi bırakmaya niyeti olmadığı ancak oyuncunun baskı yapması durumunda transfer görüşmelerinin başlayabileceği belirtildi.