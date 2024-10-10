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Giriş Tarihi: 10.10.2024 15:23 Son Güncelleme: 10.10.2024 15:24

Fenerbahçe'nin rakibinden flaş transfer hamlesi!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United, PSG'den Randal Kolo Muani'yi radarına aldı. İngiliz devinin, Fransız futbolcu için 70 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Fenerbahçe’nin rakibinden flaş transfer hamlesi!

Paris Saint-Germain, 95 milyon euroya Frankfurt'tan kadrosuna kattığı Randal Kolo Muani ile yolları ayırabilir.

ENRIQUE PERFORMANSINDAN MUTLU DEĞİL

Fichajes'te yer alan habere göre Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Muani'nin performansından memnun değil. Bu sezon 9 maçta şans bulduğu 366 dakikada 2 gol atan futbolcu için Manchester United devrede.

70 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Haberde Manchester United'ın Muani için 70 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazır olduğu belirtildi. Muani'ye yaptığı yatırımı almak isteyen PSG, futbolcunun gitmesine şu aşamada sıcak bakmıyor. Ancak 25 yaşındaki golcü şans bulamamaya devam eder ve skor sayısını artıramazsa ayrılık gerçekleşebilir.

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Fenerbahçe'nin rakibinden flaş transfer hamlesi!
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