Fenerbahçe’nin rakibinden flaş transfer hamlesi!

Paris Saint-Germain, 95 milyon euroya Frankfurt'tan kadrosuna kattığı Randal Kolo Muani ile yolları ayırabilir.

ENRIQUE PERFORMANSINDAN MUTLU DEĞİL



Fichajes'te yer alan habere göre Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Muani'nin performansından memnun değil. Bu sezon 9 maçta şans bulduğu 366 dakikada 2 gol atan futbolcu için Manchester United devrede.

70 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR



Haberde Manchester United'ın Muani için 70 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazır olduğu belirtildi. Muani'ye yaptığı yatırımı almak isteyen PSG, futbolcunun gitmesine şu aşamada sıcak bakmıyor. Ancak 25 yaşındaki golcü şans bulamamaya devam eder ve skor sayısını artıramazsa ayrılık gerçekleşebilir.