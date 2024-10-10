Galatasaray’a kötü haber! Osimhen’e 81 milyon Euro...

Galatasaray'ın fırsat transferi olarak son günde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, yeniden Avrupa'da manşetleri süslüyor. Sarı Kırmızılı takımın bonservisini almak istediği Nijeryalı futbolcuya Chelsea de kancayı takmış durumda.

İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, İngiliz ekibinin ocak ayında Osimhen için 81 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı. Şayet devre arasında bu transfer gerçekleşirse Galatasaray, 6 milyon Euro kazanacak.

RAKAM 75'E İNECEK

Operasyon hazirana kalırsa rakam 75 milyon Euro'ya inecek ve Galatasaray bir kazanç sağlayamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte 4 karşılaşmada 2 gol, 2 asist kaydeden ve taraftarla kısa sürede bağ kuran 25 yaşındaki futbolcunun isteğinin bu transferde belirleyici olacağı kaydedildi.