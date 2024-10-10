Klopp artık takım elbiseli!

Dortmund ile kendini kanıtlayan, Liverpool ile de efsaneler arasına giren dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp,Aradan çok zaman geçmeden Alman hoca yeni bir görev aldı. 67 yaşındaki çalıştırıcı, Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirildi. Klopp'un 1 Ocak 2025'te başlayacağı görevi ise oldukça yoğun tempolu… Alman futbol adamı, Red Bull'un sahibi olduğutakımlarına oyun felsefesi, transfer stratejisi ve sportif direktörlük ile antrenörlük gelişimi konularında danışmanlık yapacak.Klopp konuyla ilgiliyaptığı açıklamada, "Yaklaşık 25 yılsaha kenarında görev yaptıktan sonraböyle bir projede yer almaktan dahafazla heyecan duyamazdım. Görevimdeğişmiş olabilir ama futbola ve futbolubu hale getirenlere duyduğum tutkuaynı. Elimizdeki inanılmaz futbolyeteneklerini geliştirmek ve desteklemekistiyorum" ifadelerini kullandı.