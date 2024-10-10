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Giriş Tarihi: 10.10.2024

Klopp artık takım elbiseli!

Liverpool ile yollarını “Dinleneceğim” diyerek ayıran ünlü teknik adam, Red Bull’un global futbol direktörlüğüne getirildi. Alman hoca, Red Bull bünyesinde bulunan 4 kulüp için çok yoğun bir tempoya girecek

Klopp artık takım elbiseli!
Dortmund ile kendini kanıtlayan, Liverpool ile de efsaneler arasına giren dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp, geçen sezon "En az 1 yıl dinleneceğim" diyerek İngiliz kulübüyle yollarını ayırmıştı. Aradan çok zaman geçmeden Alman hoca yeni bir görev aldı. 67 yaşındaki çalıştırıcı, Red Bull'un global futbol direktörlüğüne getirildi. Klopp'un 1 Ocak 2025'te başlayacağı görevi ise oldukça yoğun tempolu… Alman futbol adamı, Red Bull'un sahibi olduğu RB Leipzig (Almanya), Red Bull Salzburg (Avusturya), New York Red Bulls (ABD) ve Red Bull Bragantino (Brezilya) takımlarına oyun felsefesi, transfer stratejisi ve sportif direktörlük ile antrenörlük gelişimi konularında danışmanlık yapacak.




TEKNİK DİREKTÖRLERİ KENDİSİ SEÇECEK
Ayrıca hem alınacak oyuncularda hem de teknik direktör tercihinde söz sahibi olacak. Klopp konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 25 yıl saha kenarında görev yaptıktan sonra böyle bir projede yer almaktan daha fazla heyecan duyamazdım. Görevim değişmiş olabilir ama futbola ve futbolu bu hale getirenlere duyduğum tutku aynı. Elimizdeki inanılmaz futbol yeteneklerini geliştirmek ve desteklemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Klopp artık takım elbiseli!
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