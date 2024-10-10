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Giriş Tarihi: 10.10.2024 15:31

MANU'ya sakatlık şoku; Fenerbahçe maçında yok

Manchester Unitedlı Noussair Mazraoui, kalp ritim bozukluğu nedeniyle en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

MANU’ya sakatlık şoku; Fenerbahçe maçında yok

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Manchester United'a şok bir haber geldi.

Nicola Schira'nın haberine göre; Manchester United'ın sağ beki Noussair Mazraoui'ye kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu.

2-3 HAFTA OYNAMAYACAK

Faslı futbolcu, rahatsızlığı sebebiyle en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Tecrübeli futbolcu Mazraoui'nin geçmiş dönemlerde de kalp sorunları yaşadığı bildirildi.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

26 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Brentford, Fenerbahçe, West Ham ve Leicester maçlarında forma giyemeyecek.

Manchester United, temsilcimiz Fenerbahçe ile 24 Ekim Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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MANU'ya sakatlık şoku; Fenerbahçe maçında yok
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