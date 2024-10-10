Osayi’den flaş paylaşım! Galatasaray iddialarının ardından...

Fenerbahçe ile henüz sözleşme yenilemeyen Bright Osayi-Samuel için Galatasaray iddiaları gündeme gelmişti. Osayi-Samuel, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşımda bulundu.

Nijeryalı sağ bek oyuncusu, sarı-lacivertli forma ile fotoğrafını paylaştı. Osayi-Samuel, paylaştığı fotoğrafa 'sus' işareti yapan yüz emojisinin yanına sarı-lacivert kalpler de ekledi.

Sarı Lacivertli forma altında bu sezon toplam 6 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 1 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe, Osayi'yi 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'den transfer etmişti.

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