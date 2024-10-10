Rafael Nadal’dan emeklilik kararı!

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla profesyonel tenis kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Kariyerinde 22 Grand Slam şampiyonluğu kazanan İspanyol efsane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda farklı dillerde "Herkese çok teşekkürler" ifadesini kullandı.

Son olarak erkeklerde tenisin 'Dünya Kupası' olarak kabul edilen Davis Cup'ta boy gösterecek Nadal, turnuva sonrası emekliliğe ayrılacak. İspanyol tenisçi, 14'ü Roland Garros olmak üzere tam 22 kez grand-slam kazanmış ve bu alanda rekor kırmıştı.

Toplamda Nadal, 90 tekler şampiyonluğu kazanırken, 37 final maçından da yenilgi ile ayrıldı. Çiftlerde ise 4 finalde kaybetti.