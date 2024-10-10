Ronaldo Premier Lig’in yıldızını takımında istiyor! Haftalık 1 milyon dolar...

Kariyerine Suudi Pro League ekiplerinden Al-Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo, kulübünden sürpriz bir istekte bulundu.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; Ronaldo, kulübü Al-Nassr'a, Kevin de Bruyne'e haftada 1 milyon dolarlık bir teklif sunulması için baskı yapıyor.

De Bruyne için bu teklif, reddedilmesi zor bir teklif olarak görülürken, Portekizli süperstar, Kevin de Bruyne'nin hem kulübün hedeflerine hem de Suudi Pro Ligi'nin kalitesine olumlu anlamda etki yapacağını savunuyor.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Manchester City ile olan sözleşmesi önümüzdeki yaz bitecek olan Belçikalı oyuncu, Manchester City ile sözleşme yenileme görüşmelerine hazırlanıyor. 33 yaşındaki yıldızın, kulüpte kalması için haftalık 375.000 sterlinlik maaşında önemli bir indirime gitmesi bekleniyor.

Bu sezon Manchester City formasıyla dört maça çıkan Kevin de Bruyne, 1 gol - asistlik performans sergiledi.