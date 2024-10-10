TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına ’kayıp’larda

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş'in Hatayspor beraberliğinin ardından yaptığı "Top kaybı tekrar bize tehlike oluyor" özeleştirisini rakamlar da doğruladı. Sezon başında Abdullah Avcı ile başlayan soruna 72 yaşındaki yeni çalıştırıcı da çözüm bulamadı. Son maçta Bordo-Mavili takım, ayağındaki topu 19 kez kaybetti. Süper Lig'de 7 karşılaşmada maç başına 12 kayıpla ilk basamakta bulunan Karadeniz ekibi, Avrupa'nın major liglerinde de üst sıralarda yer aldı.

NWAKAEME, CİHAN VE OKAY HATADA ZİRVEDE

Premier Lig'den West Ham (14), Newcastle United (12.3) ve Aston Villa'nın (12.1) ilk 3'te olduğu listede Trabzonspor, Everton ile beraber 12 kayıpla 4 numarayı paylaştı. İspanyol Sevilla (11.2) 5'nci olurken arkasından Süper Lig'den Sivasspor (11.1) geldi. Yeni transferler Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak ve Okay Yokuşlu toplam 10 top kaybıyla hatanın mimarları oldu.