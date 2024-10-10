TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon’da hedef yeniden Gift Orban

Trabzonspor ara transfer için erkenden hazırlıklara başlayacak. Eğer mevcut kadrodaki isimlerin performansında gözle görülür bir değişim yaşanmazsa, 8 numara, kanat, kanat-forvet hatta stoper takviyeleri yapılabilir. Teknik direktör Şenol Güneş, şimdiden bu dört bölgeye oyuncu bakılmasını istemişti. Gift Orban'ın ise yeniden gündeme gelme ihtimali yüksek. Yaz transferinin son günlerinde Fırtına'nın kadrosuna katmak adına çok uğraştığı Orban için opsiyonlu kiralama formülüyle toplamda 10 milyon Euro'ya yakın rakam gözden çıkartılmıştı. Fakat Lyon, 12 milyon Euro'nun altına kesinlikle düşmemişti.

HOCASI MEMNUN DEĞİL

Fakat artık Fransız ekibinin eli o kadar güçlü gözükmüyor. Çünkü Orban son 4 karşılaşmada 1 dakika bile süre alamadı. Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos ve Rangers maçlarında kulübeye hapsolan Orban, Ligue 1'deki Toulouse ve Nantes maçlarında ise kadroya alınmadı. Lyon'un hocası Pierre Sage, Orban'ın performansından ziyade takım içindeki uyumundan ve disiplininden hiç memnun değil. Bordo-Mavililer, Ocak ayında Orban konusunda yine opsiyonlu kiralama şeklinde bir teklifle Fransız kulübünün kapısını çalabilir. (Fanatik)

