Yunanistan tarih yazdı! Pavlidis son dakika golüyle İngiltere’yi devirdi

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında İngiltere ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan maçta Yunanistan tarihi bir zafere imza attı.

PAVLİDİS'TEN SON DAKİKA GOLÜ

Yunanistan, 49. dakikada yıldız golcüsü Vangelis Pavlidis ile 1-0 öne geçti. İngiltere bu gole 87. dakikada Jude Bellingham ile yanıt verdi. Yunanistan'da 90+3'te bir kez daha sahneye çıkan Pavlidis takımına galibiyeti getirdi.