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Giriş Tarihi: 11.10.2024 00:29

Yunanistan tarih yazdı! Pavlidis son dakika golüyle İngiltere'yi devirdi

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında İngiltere, Wembley Stadı'nda Yunanistan'ı ağırladı. Yunanistan, golcüsü Pavlidis'in son dakikalarda attığı golle İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.

Yunanistan tarih yazdı! Pavlidis son dakika golüyle İngiltere’yi devirdi

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında İngiltere ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan maçta Yunanistan tarihi bir zafere imza attı.

PAVLİDİS'TEN SON DAKİKA GOLÜ

Yunanistan, 49. dakikada yıldız golcüsü Vangelis Pavlidis ile 1-0 öne geçti. İngiltere bu gole 87. dakikada Jude Bellingham ile yanıt verdi. Yunanistan'da 90+3'te bir kez daha sahneye çıkan Pavlidis takımına galibiyeti getirdi.

YUNANİSTAN İLK KEZ İNGİLTERE'Yİ MAĞLUP ETTİ

Yunanistan, tarihinde ilk kez İngiltere'yi mağlup etti ve bunu deplasmanda başardı. Bu sonucun ardından Yunanistan, 9 puana yükseldi. İngiltere, 6 puanda kaldı.

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Yunanistan tarih yazdı! Pavlidis son dakika golüyle İngiltere'yi devirdi
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