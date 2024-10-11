Bursaspor Uşak’ta tek golle güldü

Son yıllarda kötü dönemlerden geçen ve üst üste kademe düşen Bursaspor, bu sezon yeniden yapılanmaya gitti ve eski oyuncularını kadrosuna katarak iddiasını ortaya koydu. TFF 3. Lig'de namağlup yoluna devam eden yeşil-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'da da hata yapmadı. İkinci turda deplasmanda karşılaştığı Uşak Spor'u 1-0 mağlup eden Pablo Batalla'nın yönetimindeki takım, adını bir üst tura yazdırdı ve fire vermedi. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren gol, 60'ıncı dakikada Yiğit Ali Bayrak'tan geldi.
HAKEME KIZIP SAHADAN ÇEKİLDİLER
Türkiye Kupası'nın 2. turunda Diyarbekirspor, Osmaniyespor ile oynadığı maçta hakemin faul kararına tepki gösterdi ve 118. dakikada kulübeden gelen talimatla sahadan çekildi. Maç hakkındaki kararı TFF verecek.