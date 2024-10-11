Bursaspor Uşak’ta tek golle güldü

Son yıllarda kötü dönemlerden geçen ve üst üste kademe düşen Bursaspor, bu sezon yeniden yapılanmaya gitti ve eski oyuncularını kadrosuna katarak iddiasını ortaya koydu. TFF 3. Lig'de namağlup yoluna devam eden yeşil-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'da da hata yapmadı.Türkiye Kupası'nın 2. turunda Diyarbekirspor, Osmaniyespor ile oynadığı maçta hakemin faul kararına tepki gösterdi ve 118. dakikada kulübeden gelen talimatla sahadan çekildi. Maç hakkındaki kararı TFF verecek.