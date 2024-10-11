Edin Dzeko’nun golü Bosna Hersek’e yetmedi

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup üçüncü hafta mücadelesinde Almanya ile Bosna Hersek, Stadion Bilino Polje'de karşılaştı. Almanya, deplasmanda konuk olduğu rakibini 2-1 mağlup etti.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Panzerlerin gollerini 30 ve 36. dakikalarda Deniz Undav atarken, Bosna Hersek'in tek sayısı Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan geldi. Dzeko, 70. dakikada Benjamin Tahirovic'in açtığı korner sonrasında yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı.

Bu sonuç sonrası 7 puana yükselen Almanya liderliğini sürdürdü. Bosna Hersek ise 1 puanla son sırada yer aldı.