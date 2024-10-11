Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Edin Dzeko'nun golü Bosna Hersek'e yetmedi
Giriş Tarihi: 12.10.2024 00:00 Son Güncelleme: 12.10.2024 00:11

Edin Dzeko'nun golü Bosna Hersek'e yetmedi

Uluslar Ligi'nde Bosna Hersek, sahasında Almanya'ya 2-1 mağlup oldu. Bosna Hersek'in golünü Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko atarken, Panzerlerin 2 golünü de Deniz Undav kaydetti.

Edin Dzeko’nun golü Bosna Hersek’e yetmedi

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup üçüncü hafta mücadelesinde Almanya ile Bosna Hersek, Stadion Bilino Polje'de karşılaştı. Almanya, deplasmanda konuk olduğu rakibini 2-1 mağlup etti.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Panzerlerin gollerini 30 ve 36. dakikalarda Deniz Undav atarken, Bosna Hersek'in tek sayısı Fenerbahçeli Edin Dzeko'dan geldi. Dzeko, 70. dakikada Benjamin Tahirovic'in açtığı korner sonrasında yaptığı kafa vuruşu ile topu ağlara yolladı.

Bu sonuç sonrası 7 puana yükselen Almanya liderliğini sürdürdü. Bosna Hersek ise 1 puanla son sırada yer aldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Edin Dzeko'nun golü Bosna Hersek'e yetmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA