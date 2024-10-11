Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci’nin peşini bırakmıyorlar! Devre arasında...
Giriş Tarihi: 11.10.2024 07:30

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci’nin peşini bırakmıyorlar! Devre arasında...

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Avrupa’nın önemli takımlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Milli oyuncunun devre arası transfer döneminde ayrılma ihtimali ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci’nin peşini bırakmıyorlar! Devre arasında...

Geçtiğimiz sezon 18 gol ve 12 asistle çok başarılı olan İrfan Can Kahveci, bu sezon daha az süre almasına rağmen, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sevilla'nın teklifini geri çeviren 29 yaşındaki futbolcunun, Haziran 2025'te bitecek sözleşmesini uzatmaması durumunda ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Tecrübeli kanat oyuncusu Villareal, Real Betis ve Kasnodar'ın transfer listesinde yer alıyor.

İrfan Can 2023-24 sezonunda 2874 dakikada (46 maç) ile 62.4 dakika sahada kalma ortalaması yakalarken bu sezon 394 dakikada (11) 35.8 dakikalık ortalama tutturdu.

ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE HABERLERİ: İrfan Can Kahveci’nin peşini bırakmıyorlar! Devre arasında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA