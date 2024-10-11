Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi derbide karşı karşıya geliyor
Giriş Tarihi: 11.10.2024 14:02 Son Güncelleme: 11.10.2024 14:14

Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi derbide karşı karşıya geliyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, 13 Ekim'de Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi maçına sahne olacak.

AA
Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi derbide karşı karşıya geliyor

İki takım, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 13 Ekim 14.00'te karşı karşıya gelecek.

Derbi, FB TV ve GS TV'den de canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden Ece Türkoğlu ve Roselord Borgella attıkları 5'er golle birinciliği paylaşırken, Galatasaray Petrol Ofisi'nden Ebru Topçu'nun 4 golü bulunuyor.

Her iki takımın sahada göstereceği performans ve kazanma azmi, lige heyecan katacak. Futbolseverler, bu tarihi rekabetin kadın futbolunda yarattığı atmosfere ekranları başında veya sahada ortak olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi derbide karşı karşıya geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA