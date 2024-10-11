Joel Matip’ten emeklilik kararı

Premier Lig devi Liverpool ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan Joel Matip hakkında Alman basınının flaş bir iddia ortaya atıldı.

Ruhr Nachrichten'in haberindeki iddiaya göre; Joel Matip, 33 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

Futbol kariyerinde 500 maça çıkan Kamerunlu, söz konusu mücadelelerde 45 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli stoper, bu maçlarda tam 25 asist yaptı.

Futbola SC Weitmar altyapısında başlayan Matip, ardından Bochum altyapısı ve Schalke'de forma giydi. 2016-2017 sezonu başında Liverpool'a katılan deneyimli ismin Transfermark'ta güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.