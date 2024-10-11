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Giriş Tarihi: 11.10.2024 13:53

Karşıyaka, dış sahada gol yemiyor

TFF 3. Lig 1. Grup'ta bu sezon oynadığı 2 dış saha maçında da kalesini gole kapatmayı başaran Karşıyaka, bu alanda ligin en iyi takımları arasında yer alıyor.

İHA
Karşıyaka, dış sahada gol yemiyor
TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Karşıyaka, iç ve dış sahada gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evinde oynadığı maçlarda Kırşehir FSK ile berabere kalan ve 23 Elazığspor'la Bornova1877'yi mağlup eden İzmir ekibi, taraftarının önünde şu ana kadar toplayabileceği 9 puanın 7'sini toplamayı başardı. Dış sahada ise kusursuz bir performans sergileyen Karşıyaka, oynadığı iki maçta da Bulvarspor ve Artvin Hopa'yı mağlup ederek 6 puan topladı. Bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandıran yeşil-kırmızılılar, kalesini ise gole kapatmayı başardı.
13 Ekim Pazar günü Kuşadaspor'a konuk olacak olan Karşıyaka, rakibini hatasız geçerek dış sahadaki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.
Yeşil-kırmızılılarda geçtiğimi hafta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Hakan Barış, bu müsabakada forma giyemeyecek.

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Karşıyaka, dış sahada gol yemiyor
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