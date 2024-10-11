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Giriş Tarihi: 12.10.2024 01:52 Son Güncelleme: 12.10.2024 01:58

Kevin Grosskreutz'dan Klopp için olay sözler!

Liverpool teknik direktörlüğünden ayrılan ve geçtiğimiz günlerde Red Bull grubunun sahip olduğu takımlara danışmanlık vereceği açıklanan Klopp'a bir tepki daha geldi. Dortmund'dan eski öğrencisi Kevin Grosskreutz, Klopp'un aldığı karar için çok çarpıcı sözler söyledi.

Kevin Grosskreutz’dan Klopp için olay sözler!

Teknik direktör Jürgen Klopp, sürpriz bir kararla Red Bull'un yeni "Küresel Futbol Başkanı" görevini kabul etti. Alman hocanın bu kararından sonra bir eleştiri de Borussia Dortmund'dan eski öğrencisi Kevin Grosskreutz'dan geldi.

KLOPP İÇİN OLAY İFADELER

Dortmund doğumlu olan Alman oyuncu Grosskreutz, "Açıkçası bir taraftar olarak bunun berbat olduğunu düşünüyorum. Ama arkadaş olarak alınan kararları kabul etmek zorundasınız. Konuştuğumuzda böyle bir kararın b*ktan olduğunu düşündüğümü söyleyeceğim!" açıklamasını yaparak hocasının kararına tepki gösterdi.

Red Bull projesinin başına geçen Klopp, yeni görevine 2025 yılı itibariyle başlayacak.

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Kevin Grosskreutz'dan Klopp için olay sözler!
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