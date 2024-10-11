Kevin Grosskreutz’dan Klopp için olay sözler!

Teknik direktör Jürgen Klopp, sürpriz bir kararla Red Bull'un yeni "Küresel Futbol Başkanı" görevini kabul etti. Alman hocanın bu kararından sonra bir eleştiri de Borussia Dortmund'dan eski öğrencisi Kevin Grosskreutz'dan geldi.

KLOPP İÇİN OLAY İFADELER

Dortmund doğumlu olan Alman oyuncu Grosskreutz, "Açıkçası bir taraftar olarak bunun berbat olduğunu düşünüyorum. Ama arkadaş olarak alınan kararları kabul etmek zorundasınız. Konuştuğumuzda böyle bir kararın b*ktan olduğunu düşündüğümü söyleyeceğim!" açıklamasını yaparak hocasının kararına tepki gösterdi.

Red Bull projesinin başına geçen Klopp, yeni görevine 2025 yılı itibariyle başlayacak.