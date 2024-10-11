Montella Karadağ maçıyla bir ilki başardı

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 3'üncü maçında Türkiye, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ'ı ağırladı. Milliler, İrfan Can Kahveci'nin golüyle maçı 1-0 kazandı.

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ galibiyetiyle tarihe geçti. Opta verilerine göre; Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

İşte o maçlar:

- 1-0 Karadağ

- 3-1 İzlanda

- 4-0 Letonya

Ay - Yıldızlılar, bu maçın ardından puanını 7'ye yükseltti ve gruptaki liderliğini sürdürdü.