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Giriş Tarihi: 12.10.2024 00:36 Son Güncelleme: 12.10.2024 00:43

Montella Karadağ maçıyla bir ilki başardı

UEFA Uluslar B Ligi 4’üncü Grup 3'üncü maçında Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle Karadağ’ı 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle teknik direktör Vincenzo Montella, bir ilki başarmış oldu.

Montella Karadağ maçıyla bir ilki başardı

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 3'üncü maçında Türkiye, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Karadağ'ı ağırladı. Milliler, İrfan Can Kahveci'nin golüyle maçı 1-0 kazandı.

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ galibiyetiyle tarihe geçti. Opta verilerine göre; Montella, A Milli Takım tarihinde görev yaptığı ilk üç iç saha maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.

İşte o maçlar:

- 1-0 Karadağ

- 3-1 İzlanda

- 4-0 Letonya

Ay - Yıldızlılar, bu maçın ardından puanını 7'ye yükseltti ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

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Montella Karadağ maçıyla bir ilki başardı
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