Robert Prosinecki: "Grupta favori Türkiye'"

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ, deplasmanda Türkiye'ye 1-0 yenildi. Karadağ'ın teknik direktörü Robert Prosinecki, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Prosinecki, çok kaliteli ve iyi bir takıma karşı oynadıklarını ifade etti. 55 yaşındaki teknik direktör, yakaladıkları kontrataklarda öne geçebileceklerini ancak bunu başaramadıklarını anlattı.

"GRUPTA FAVORİ TÜRKİYE"

Prosinecki, "Maç boyu bize üstünlük sağladılar. İki şansımız vardı ama maçın sonucuna bakarsak, çok iyi bir maç oldu. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Galibiyetten ötürü Türkiye'yi tebrik ediyorum. Türkiye grupta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Biz de 3 mağlubiyet aldık. Önümüzde Galler maçı var. Ona konsantre olmamız lazım. Bu grupta favori Türkiye'dir. Gruptan çıkacağına eminim." ifadelerini kullandı.

"ŞANSI BU MAÇTA BULAMADIK"

Prosinecki, Karadağ'ın geleceğinin emin ellerde olduğunu belirterek, "Türkiye'nin baskılı oynayacağını biliyorduk. Bazen bir şans yakalarsanız 1 gol atarsanız ama bu şansı bu maçta bulamadık." diye konuştu.