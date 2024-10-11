Roland Sallai attı, Hollandı puanı zor kurtardı

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup üçüncü hafta maçında Macaristan ile Hollanda Puşkaş Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Mücadelede gol perdesini Galatasaraylı Roland Sallai açtı. Sallai, 32. dakikadaki golüyle takımı Macaristan'ı Hollanda karşısında 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı.

İkinci yarıda Hollanda, 83. dakikada Denzel Dumfries beraberlik golünü buldu ve maç 1-1 sona erdi. Virgil van Dijk 76 ve 79.dakikalarda gördüğü sarı kartlarla kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

Bu sonuç sonrası Hollanda 5 puana yükselirken, Macaristan ise puanını 2 yaptı. Aynı grupta Almanya'nın 7, Bosna Hersek'in ise 1 puanı bulunuyor.