Akın’a saldırıda yurt dışı talımatı!

Milli Takım ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'ın 26 Eylül tarihinde silahla yaralanmasına ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. 7 şüpheli hakkında tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hazırlanan fezlekede, Akın'ın yaralanmasının parçalı kemik kırığı boyutunda olup, hayat fonksiyonlarına etkisinin adli tıp kurumu raporuna göre ağır nitelikte olduğu vurgulandı. Beykoz Başsavcılığı soruşturması kapsamında, yurt dışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin fikir ve eylem birliği içerisinde olay öncesi ve sonrası hareket ettiği, daha önceden olay mahallinde keşif yapıldığı ve bu keşfin kamera kayıtlarından tespit edildiği saptandı. Olayda gizliliği sağlamaya yönelik olarak maske ve kaskın kullanıldığı, ateş eden şüpheli ile mağdur arasındaki mesafenin 3-4 metre olduğu, yakın bir mesafeden 3 el ateş edildiği belirlendi. Eylemin tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirdiği anlaşıldı. Önümüzdeki günlerde şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılması bekleniyor.