Altay Bayındır’a hocası Ten Hag’dan büyük ayıp!

Manchester United'ta eleştirilerin odağında yer alan teknik direktör Erik ten Hag ile Altay Bayındır arasında kriz yaşandığı öne sürüldü. Geçen sezonun başında F.Bahçe'den İngiliz ekibine giden milli eldivenle ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı. Football Insider'da yer alan habere göre;54 yaşındaki futbol adamının, bu tavrının diğer futbolcuları da olumsuz etkilediği kaydedildi.