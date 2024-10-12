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Giriş Tarihi: 12.10.2024 09:16

Altay Bayındır’a hocası Ten Hag’dan büyük ayıp!

Manchester United’ta eleştirilerin odağında yer alan teknik direktör Erik ten Hag ile Altay Bayındır arasında kriz yaşandığı öne sürüldü.

Altay Bayındır’a hocası Ten Hag’dan büyük ayıp!

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den İngiliz ekibine giden milli eldivenle ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı. Football Insider'da yer alan habere göre; Hollandalı çalıştırıcı Ten Hag, Altay Bayındır'ın transferinin ardından 2 hafta boyunca milli kaleciyle herhangi bir görüşmede bulunmadı.

Bu süreçte 26 yaşındaki ismin, sadece kaleci antrenörüyle vakit geçirdiği ve Erik ten Hag ile hiç temas kurmadığı yazıldı. 54 yaşındaki futbol adamının, bu tavrının diğer futbolcuları da olumsuz etkilediği kaydedildi.

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Altay Bayındır’a hocası Ten Hag’dan büyük ayıp!
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