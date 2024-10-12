Altay Bayındır’a hocası Ten Hag’dan büyük ayıp!

Geçen sezonun başında Fenerbahçe'den İngiliz ekibine giden milli eldivenle ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı. Football Insider'da yer alan habere göre; Hollandalı çalıştırıcı Ten Hag, Altay Bayındır'ın transferinin ardından 2 hafta boyunca milli kaleciyle herhangi bir görüşmede bulunmadı.

Bu süreçte 26 yaşındaki ismin, sadece kaleci antrenörüyle vakit geçirdiği ve Erik ten Hag ile hiç temas kurmadığı yazıldı. 54 yaşındaki futbol adamının, bu tavrının diğer futbolcuları da olumsuz etkilediği kaydedildi.