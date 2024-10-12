Anadolu Efes deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya geldi. Anadolu Efes, mücadeleden 99-78 galip ayrıldı.

Karşılaşmaya Poirier ve Bryant'ın sayılarıyla hızlı başlayan Anadolu Efes, 2. dakikayı 6-2 üstün geçti. Hücumda basit hatalar yapan ve serbest atışları kaçıran Bursaspor Basketbol karşısında tempoyu arttıran Anadolu Efes, 9. dakikada 21-0'lık seri yakaladığı (2-27) çeyreği 29-8 önde tamamladı.

DEVREYE ANADOLU EFES ÖNDE GİRDİ

İkinci çeyrekte Bursaspor Basketbol, Anadolu Efes'in tempolu oyununa bir türlü karşılık veremeyince kontrol tamamen konuk ekibe geçti. Geniş rotasyonla oynayan ve kenar katkısıyla da skor üreten Anadolu Efes, soyunma odasına 58-35 üstün girdi.

21 SAYI FARKLA KAZANDI

Üçüncü çeyreğe de boyalı alandan Poirier, çizginin dışından Bryant ile sayı bularak başlayan Anadolu Efes, 22. dakikada farkı 30 sayıya (35-65) kadar çıkardı. Bursaspor Basketbol, seyircinin de desteğiyle zaman zaman tempoyu arttırsa da final periyotuna konuk ekibin 79-58 skor avantajıyla gidildi.

Son çeyrekte, açılan farkın da rahatlığıyla rakibine geri dönüş şansı tanımayan Anadolu Efes, parkeden 99-78 galip ayrıldı.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Alper Gökçebel

Bursaspor Basketbol: Brown 3, Michineau 20, Grantham 11, Sharma, Sarper David Mutaf 23, Pipes 4, Ömer Utku Al 3, Vladimir 12, Berkay Candan 2

Anadolu Efes: Bryant 12, Thompson 4, Poirier 16, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz 12, Beaubois 9, Rıdvan Öncel 4, Smits 5, Johnson 3, Doğuş Özdemiroğlu 21, Burak Can Yıldızlı, Willis 4

1. Periyot: 8-29

Devre: 35-58

3. Periyot: 58-79