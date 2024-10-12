Fenerbahçe 2’de 2 yaptı

Sultanlar Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, Nilüfer Belediyespor Eker'i konuk etti. Sarı Lacivertli takım, mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı.

Kanarya, ilk iki seti 25-23 ve 32-30 skorlarla kazanırken, son sette de üstünlüğünü koruyarak maçtan 3-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe, bu sonuçla ligde 2'de 2 yaptı.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe Medicana: Drca, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Safranova, Arelya Karasoy, Özlem Güven, Vuchkova)

Nilüfer Belediyespor Eker: Eda Kafkas, Melisa Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Szczurowska, Milenkovic, Bilge Paşa (Selin Adalı, Ezgi Uludağ, Selin Uygur, Selin Çalışkan)

Setler: 25-23, 32-30, 25-18

Süre: 91 dakika (28, 39, 24)