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Giriş Tarihi: 12.10.2024 21:00

Fenerbahçe uzatmalarda güldü

Basketbol Süper Ligi 2’nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Yalovaspor Basketbol'u uzatmalara giden maçta 97-90 mağlup etmeyi başardı.

DHA
Fenerbahçe uzatmalarda güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ikinci hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Yalovaspor Basketbol karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler, 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan ve normal süresi 83-83 eşitlikle biten maçı 97-90 kazanarak ligde 2'de iki yaptı.

Kanarya maça; Melih Mahmutoğlu, Boban Marjanovic, Metecan Birsen, Devon Hall ve Marko Guduric beşiyle başladı. Fenerbahçe Beko, karşılıklı basketlere sahne olan ilk periyotu 26-25 geride tamamladı. İkinci çeyrekte Fenerbahçe, soyunma odasına 44-34 geride gitti.

Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği de 65-67 geride tamamlarken, son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Kanarya, Melli'nin son saniye üçlüğü maçı uzatmalara taşıdı: (83-83)

Uzatma bölümünde skor üstünlüğünü ele alan ve oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, karşılaşmadan 90-97 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, 15 Ekim Salı günü EuroLeague mücadelesinde Kızılyıldız'ı konuk edecek. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

SALON: 90. Yıl Spor Salonu

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Mesut Öztürk

YALOVASPOR BASKETBOL: McConico 13, Kadir Bayram 13, Clark JR 23, Peterka 7, Egemen Güven 6, Krampelj 16, Çağatay Özkan 8, Ege Özçelik 4

FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 7, Hall 2, Guduric 8, Marjanovic 8, Melli 9, Sertaç Şanlı 4, Hayes 22, Tarık Biberoviç 16, Zagars 7, Colson 14

1'İNCİ PERİYOT: 26-25

DEVRE: 44-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57

5 FAUL: McConico 44.32 (Yalovaspor)

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Fenerbahçe uzatmalarda güldü
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