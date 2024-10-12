Fenerbahçe uzatmalarda güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ikinci hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Yalovaspor Basketbol karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler, 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan ve normal süresi 83-83 eşitlikle biten maçı 97-90 kazanarak ligde 2'de iki yaptı.

Kanarya maça; Melih Mahmutoğlu, Boban Marjanovic, Metecan Birsen, Devon Hall ve Marko Guduric beşiyle başladı. Fenerbahçe Beko, karşılıklı basketlere sahne olan ilk periyotu 26-25 geride tamamladı. İkinci çeyrekte Fenerbahçe, soyunma odasına 44-34 geride gitti.

Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği de 65-67 geride tamamlarken, son çeyrek büyük çekişmeye sahne oldu. Kanarya, Melli'nin son saniye üçlüğü maçı uzatmalara taşıdı: (83-83)

Uzatma bölümünde skor üstünlüğünü ele alan ve oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, karşılaşmadan 90-97 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, 15 Ekim Salı günü EuroLeague mücadelesinde Kızılyıldız'ı konuk edecek. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

SALON: 90. Yıl Spor Salonu

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Polat Parlak, Mesut Öztürk

YALOVASPOR BASKETBOL: McConico 13, Kadir Bayram 13, Clark JR 23, Peterka 7, Egemen Güven 6, Krampelj 16, Çağatay Özkan 8, Ege Özçelik 4

FENERBAHÇE BEKO: Melih Mahmutoğlu 7, Hall 2, Guduric 8, Marjanovic 8, Melli 9, Sertaç Şanlı 4, Hayes 22, Tarık Biberoviç 16, Zagars 7, Colson 14

1'İNCİ PERİYOT: 26-25

DEVRE: 44-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-57

5 FAUL: McConico 44.32 (Yalovaspor)