Forvet sorunu yok bizde herkes golcü

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Karadağ maçının kendileri için olgunluk testi olduğunu dile getirdi. İtalyan hoca, "Neden diye sorarsanız, ilk yarıda gol atabilirdik ama atamadık. Maçın başından sonuna kadar takımı çok beğendim.
Kazanmasını bildik, bu çok önemli. 29 tane şutumuz var, bu bir rekor. Uluslar Ligi'nde kendi kategorimizde en genç takım biziz. Maçtan önceki toplantıda aceleci olmamamız gerektiğine dair konuşma yaptım. Her seferinde söylediğim bir cümle var, '70'ten sonra bu tarz maçlar farklı oluyor.'
Orayı iyi oynadığımız için mutluyum" diye konuştu. Montella, "Milli Takım forvet sorunu yaşıyor mu?"
sorusuna ise "Bizim takımımızda her futbolcu gole gidebiliyor. Öyle bir sorunum yok benim. Yeter ki gol atalım ve kazanalım"
cevabını verdi.