Forvet sorunu yok bizde herkes golcü

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Karadağ maçının kendileri için olgunluk testi olduğunu dile getirdi. İtalyan hoca, "Neden diye sorarsanız, ilk yarıda gol atabilirdik ama atamadık.Kazanmasını bildik, bu çok önemli. 29 tane şutumuz var, bu bir rekor. Uluslar Ligi'nde kendi kategorimizde en genç takım biziz. Maçtan önceki toplantıda aceleci olmamamız gerektiğine dair konuşma yaptım. Her seferinde söylediğim bir cümle var, 'Orayı iyi oynadığımız için mutluyum" diye konuştu. Montella,sorusuna ise "Bizim takımımızda her futbolcu gole gidebiliyor.cevabını verdi.