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Giriş Tarihi: 12.10.2024 22:03

Hırvatistan İskoçya'yı 2 golle geçti

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. maçında Hırvatistan, İskoçya'yı Matanovic ve Kramaric'in golleriyle 2-1 mağlup ederek puanını 6 yaptı.

Hırvatistan İskoçya’yı 2 golle geçti

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. maçında Hırvatistan ile İskoçya, Maksimir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hırvatistan, maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Hırvatistan'ın gollerini Matanovic ve Kramaric atarkeni, İskoçya'nın tek golü 33. dakikada Christie'den geldi. İskoçya'nın 90+5'te Adams ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi ve maç 2-1 sona erdi.

Dominik Livakovic karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Hırvatistan grupta ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6 yaptı. İskoçya ise henüz puanla tanışamadı.

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Hırvatistan İskoçya'yı 2 golle geçti
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