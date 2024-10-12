Hırvatistan İskoçya’yı 2 golle geçti

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 3. maçında Hırvatistan ile İskoçya, Maksimir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hırvatistan, maçtan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Hırvatistan'ın gollerini Matanovic ve Kramaric atarkeni, İskoçya'nın tek golü 33. dakikada Christie'den geldi. İskoçya'nın 90+5'te Adams ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi ve maç 2-1 sona erdi.

Dominik Livakovic karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Hırvatistan grupta ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6 yaptı. İskoçya ise henüz puanla tanışamadı.