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Giriş Tarihi: 13.10.2024 01:27 Son Güncelleme: 13.10.2024 01:30

Manchester City'de Guardiola'nın alternatifi hazır

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola ile henüz yeni sözleşme imzalamazken, konuyla ilgili Ada basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Manchester City’de Guardiola’nın alternatifi hazır

İngiltere Premier Lig'de Pep Guardiola'nın Manchester City'de sözleşmesi sezon sonu sona erecek. İngiliz kulüp, Katalan hocaya henüz yeni sözleşme teklifi de yapmadı.

Konuyla ilgili olarak The Telegraph, flaş bir iddiada bulundu. Haber göre; Guardiola'nın ayrılma ihtimaline karşılık Manchester City yönetimi yeni antrenör listesini hazırlamaya başladı. Bu isimlerden biri olarak ise Xabi Alonso'yu belirledi.

Alonso'nun yanı sıra Ruben Amorim'in menajer listesine alındğı, bu durumda yeni futbol direktörü Hugo Viana'nın da etkisi olduğu öne sürüldü.

Pep Guardiola'nın Manchester City'ye imza atmasını sağlayan Futbol direktörü Txiki Begiristain ile City'nin yolları ayrılmıştı. City, Begiristain'in yerine Hugo Viana ile anlaşmaya varmıştı.

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Manchester City'de Guardiola'nın alternatifi hazır
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