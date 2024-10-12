Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut Özil'den 'Messi mi Ronaldo mu?' sorusuna gururlandıran yanıt
Giriş Tarihi: 13.10.2024 00:24

Mesut Özil'den 'Messi mi Ronaldo mu?' sorusuna gururlandıran yanıt

Eski futbolcu Mesut Özil, katıldığı bir programda katılımcılardan biri tarafından kendisine yöneltilen, 'Messi mi, Ronaldo mu? sorusuna verdiği yanıtla büyük alkış aldı.

SPOR SERVİSİ
Mesut Özil’den ’Messi mi Ronaldo mu?’ sorusuna gururlandıran yanıt

Eski futbolcu Mesut Özil, katıldığı bir programda merak edilenleri yanıtladı.

Özil'in bir katılımcının 'Messi mi, Ronaldo mu? sorusuna verdiği cevap ise dikkatleri çekti. Mesut Özil, soruya "Arda Güler" diyerek cevap verdi. Özil'in bu cevabı, salondakiler tarafından büyük alkış aldı.

Kariyerinde Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi takımlarda forma giyen Mesut Özil, 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olmuş, 2022 yılının Temmuz ayında Fenerbahçe ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti.

Özil daha sonra, 14 Temmuz 2022'de Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamış, Mart 2023'te futbolu bırakmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mesut Özil'den 'Messi mi Ronaldo mu?' sorusuna gururlandıran yanıt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA