Bülent Uygun, Yunus Emre Konak ile ilgili sözleriyle şaşkınlığa sebep oldu

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'dan ayrılmasının ardından takımın başına geçen Servet Çetin'in Sivasspor'a ve Türk futboluna kazandırdığı Yunus Emre Konak ile ilgili Bülent Uygun'un yaptığı açıklamalar tepki topladı. Uygun, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen söyleşide bir öğrencinin, 'Altyapıdan yetişen önemli genç yeteneklere daha fazla süre vermeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna, "Batman'dan alınan Yunus Emre'yi bir sene sonra hasbelkader Servet Çetin idmanı izlemeye gidiyor, beğeniyor ve A takıma çıkartıyor. O sezon transfer döneminde istenilen adamların alınamadığı ortamda Yunus da çok güzel bir performans sergiliyor. Ben geldikten sonra İngiltere'deki takımla görüştük" diyerek cevap verdi.

Ancak Sivasspor Eski Teknik Direktörü Servet Çetin'in, Yunus Emre Konak transferi hakkında daha önce yaptığı açıklamalar ise Uygun'un söylemleriyle tezat oluşturdu.