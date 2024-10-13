FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho’dan futbolcuları için zam talebi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan milli arada sürpriz bir talep geldi. Başarılı hoca bir yandan takımını taktiksel ve fiziksel olarak güçlendirmeye çalışırken diğer yandan da oyuncular arasındaki dengeyi de önemsiyor. Takım içinde soruna neden olabilecek her türlü parametreyi dikkate alan Portekizli teknik adam, yönetime bir dizi talepte bulundu. Mourinho, İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel'in sözleşmelerinin kısa süre içerisinde yenilenmesini isterken yerli oyuncuların yaşayabileceği sıkıntıları da masaya yatırdı.

İLK GÖRÜŞME İSMAİL'LE

Özellikle sözleşmesi TL üzerinden yapılan ve maaşları takımdaki çok sayıda oyuncuya göre düşük kalan bazı isimlerin de kontratlarında güncelleme yapılmasının oyuncular arasındaki motivasyonu artıracağını düşünen Mourinho bu konuya da önem verilmesinin ciddi şekilde üzerinde duruyor ve bu konuda kolları sıvadı. Bu kapsamda ilk olarak masaya oturulacak olan ismin ise İsmail Yüksek olduğu gelen haberler arasında. Adı birçok kez transferle anılan oyuncuya devre arasından önce ciddi bir iyileştirme yapılacağı belirtildi. (Fanatik)