FENERBAHÇE HABERLERİ: Norwich City için Osayi açıklaması

Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına giren ancak sarı-lacivertlilerle henüz sözleşme yenilemeyen Bright Osayi-Samuel'in adı transfer dedikodularına karışmaya devam ediyor. İngiltere 2. Ligi Championship ekiplerinden Norwich City de Osayi Samuel'i transfer etmek için gündeme gelen kulüplerden bir tanesi. Nijeryalı futbolcunun Norwich City'e olası transferi hakkında İngiltere'den sürpriz bir açıklama geldi.

"NORWICH İÇİN HARİKA BİR HAMLE OLUR"

Eski İngiliz futbolcu ve teknik direktör Carlton Palmer, Osayi-Samuel hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Palmer, 26 yaşındaki futbolcunun QPR'dan Fenerbahçe'ye bir kanat oyuncusu olarak gelip sonrasında bek oyuncusuna dönüştüğünü anlattı. İngiliz teknik adam, Osayi Samuel için "Deneyimli, iki pozisyonda da oynayabiliyor. Bu Johannes Thorup (Norwich teknik direktörü) için iyi olurdu" ifadelerini kullandı.

Osayi'nin Norwich'e olası transferi için Palmer, "Osayi'yi transfer edebilirlerse bu Norwich için harika bir hamle olur. Ancak transfer, oyuncu için ödeyecekleri paraya bağlı" dedi. Palmer, 26 yaşındaki futbolcunun kalitesi ve denemyimiyle Norwich'e yardımcı olacağını, Norwich'in yeterli kadro derinliğine sahip olmadığını da bildirdi. Yeni sezonda, Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan Osayi-Samuel, sarı-lacivertli formayla 1 asistlik skor katkısı verdi.

