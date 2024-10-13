GALATASARAY HABERLERİ: Bremen’den Derrick Köhn açıklaması

Galatasaray'dan yaz transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen kiralanan Derrick Köhn için kulüp yöneticisi Peter Niemeyer açıklamalarda bulundu. Alman basınından Kicker konuşan Niemeyer, kiralık olarak kadrolarına kattıkları Köhn için, "Derrick şu ana kadar ondan beklediğimizi sahaya yansıtmayı başardı. Şu anda bunu düşünmenin zamanı değil. Ekonomik durumumuza da her zaman dikkat etmeliyiz. Bu konuyla ilgili kararı sezon sonuna doğru vereceğiz" ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA OPSİYONU NE KADAR?

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada Derrick Köhn için Werder Bremen'in satın alma opsiyonunun kullanması halinde 5 milyon 125 bin euro ödeyeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca kiralama bedeli olarak 400 bin euro ödeneceği duyuruldu. Derrick Köhn, bu sezon Bundesliga'da 4 maça çıkarken 1 gol kaydetti. Köhn, Sarı-Kırmızılı takımda 4 maçta süre aldı. 25 yaşındaki sol bek geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'a katılmıştı.

