Pep Guardiola en zor hocayı ve takımı açıkladı!

PEP GUARDIOLA AÇIKLADI

Futbola getirdiği yeni taktiksel anlayışla modern futbolun en etkili hocaları arasında gösterilen İspanyol hoca, "Klopp'un Liverpool'u karşılaştığım en zorlu rakipti. Onlara karşı oynamak çok zordu. Bu yüzden başardıklarımızla gurur duyuyorum. Büyük bir başarı elde ettik." ifadelerini kullandı.

İKİ EZELİ RAKİP HOCA

Guardiola ve Klopp, Premier Lig'de rakip olduğu dönemlerde karşılaştığı maçlarda büyük bir mücadele ortaya koymuş ve bu maçlar, tüm dünya tarafından ilgiyle takip edilmişti. Alman teknik direktör Klopp, 2019-20 sezonunda Guardiola'nın takımı Manchester City'nin şampiyonluk hegemonyasına son vererek 1 kez lig şampiyonluğu elde etmişti.

Öte yandan Klopp'lu Liverpool, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu Guardiola'nın takımı Manchester City'den önce kazanarak önemli bir başarı kazanmıştı.