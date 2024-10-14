62 yaşındaki Levent Eriş’e futbolcusundan yumruk

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor'un, Balıkesirspor'u 2-1 mağlup ettiği müsabakada konuk ekibin futbolcusu, hocasına saldırdı. Maçın sonuna ilave edilen 7 uzatma dakikasının ilki oynanırken, ortalık bir anda karıştı.Amasya'da Muhammed Enes ile Balıkesir'den Şahin Şafakoğlu da kırmızı kart gördü.