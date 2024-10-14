62 yaşındaki Levent Eriş’e futbolcusundan yumruk

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Amasyaspor'un, Balıkesirspor'u 2-1 mağlup ettiği müsabakada konuk ekibin futbolcusu, hocasına saldırdı. Maçın sonuna ilave edilen 7 uzatma dakikasının ilki oynanırken, ortalık bir anda karıştı. Balıkesirspor'un oyuncusu Yiğit Epözdemir, 62 yaşındaki kendi teknik direktörü Levent Eriş'e yumruk attı ve kırmızı kartla ihraç edildi. Sahaya giren güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle olaylar son buldu.
Amasya'da Muhammed Enes ile Balıkesir'den Şahin Şafakoğlu da kırmızı kart gördü. Sezonun üçüncü yenilgisini alan Balıkesir, 9 puanda kalırken ikinci galibiyetini elde eden Amasya puanını 8'e yükseltti.