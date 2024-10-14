Barış’ın yerine Kenan Yıldız

Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya sürdüğü Barış Alper Yılmaz'ı 46. dakikada Bertuğ Yıldırım ile değiştiren Vincenzo Montella'nın bugünkü seçimi merakla bekleniyor.Bertuğ dışındaki diğer üç isim kulüplerinde sol kanat forvet oynarken net santrfor ihtiyacı gözetmeyen Montella'nın, Kenan Yıldız'la İzlanda maçına başlaması yüksek ihtimal olarak görülüyor.Ay-yıldızlılar Samsun'da Karadağ'ı ağırlarken hava sıcaklığı 25 dereceyi gösteriyordu.İzlanda'da dondurucu bir havanın olduğu belirtilirken 3 gün önce Samsun'da oynanan maç ile Reykjavik arasında 30 derece fark olmasının herkesi çok zorladığı aktarıldı. Maç saatinde ise sıcaklığın 2 derece civarında seyretmesi bekleniyor.A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta bu akşam İzlanda'ya konuk olacak. Ay-Yıldızlılar'ın hedefi, İzmir'de 3-1 yendiği rakibini rövanşta da mağlup ederek liderliğini sürdürmek. 1-0 kazanılan Karadağ maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve kart cezalısı Kaan Ayhan bu mücadelede forma giyemeyecek. Milliler, İzlanda ile daha önce deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmanın 6'sından yenilgiyle ayrılırken sadece 1 beraberlik çıkarabildi.