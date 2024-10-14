Durdurulamaz efsane

Futbolculuğuyla bir nesli kendine hayran bırakanGeçtiğimiz ay resmi maçlarda 900 gol atan ilk futbolcu olarak adını futbol tarihine altın harflerle yazdıran dünyaca ünlü isim, gözünü bir başka rekora dikti. Uluslar A Ligi üçüncü maçında Portekiz'in, Polonya'yı 3-1 yendiği müsabakada süper star, bu sezon 12 karşılaşmada 11'inci golünü kaydetti.Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr'da forma giyen yıldız oyuncu, 1000 gole ulaşma hedefini adım adım sürdürdü. Kendisini iyi hissettiğini söyleyen Ronaldo,dedi. 39 yaşındaki yıldızın Al Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.Sporting ile başlayan futbol yaşantısının ardından M.United'a transfer oldu. İngiltere Premier Ligi'nde gösterdiği performans ve kazandığı şampiyonluklardan sonra dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'e gitti. İspanya'da mükemmel sezonlar geçirdi. Kazandığı sayısız kupalar ve gol krallıkları…Portekiz Milli Takımı ile de Avrupa Şampiyonu'nda tarihe geçti. Real Madrid'den sonra da çok yüksek bir ücretle S.Arabistan Ligi'nin yolunu tuttu.Bir daha böylesi bir oyuncuyu futbolseverler seyretme olanağı bulur mu? Görünen o ki hiç kolay değil. Bütün hayatı boyunca 906 gol attı. Resmi olmayan maçlar da dahil edildiğinde 1000 sayısını geçen tek oyuncu Pele'ydi.1000 gole ulaşma şansı var mı? Yaşını düşündüğümüzde kolay gözükmüyor.