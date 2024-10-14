Fırtına’da devre arasında operasyon var

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce yaptığı açıklamada "Devre arasında transferler olacak. Marka değeri yüksek, diğer fark yaratacak isimlere yöneleceğiz" demişti. Tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda kanat, 8 numara, kanat-forvet ve stoper bölgelerine şimdiden oyuncu bakılıyor. Scout ekibi, hocanın talebine ve istediği profillere göre liste hazırlıyor. Ocak ayında ağırlıklı olarak yabancı isimler üzerinden gidilecek. Fakat bunun için dolu olan kontenjanın da boşaltılması gerekiyor.

BİRÇOK İSİM VAR

Sezon sonu kontratları bitecek olan Bardhi ile Orsic'in yanı sıra beklentilerin çok altında kalan sol bek Barisic, en büyük gitme adayları. Denswil'in de sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Ayrıca Ukraynalı genç stoper Batagov'un da gidişata göre kiralanması gündeme gelebilir. Şenol Güneş, özellikle milli ara sonrasındaki 4 maçlık periyottaki bireysel performanslar ışığında yolcu listesini biraz daha netleştirecek. Sadece yabancılar değil, yerli oyuncular da kendi kaderini kendileri çizecek. Umut Bozok, Umut Güneş, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Arif Boşluk gibi isimlerin, rotasyonda da olsa hocanın gözüne girmeleri gerekiyor. Devre arasında Trabzonspor'da gideceklerle, geleceklerle büyük bir operasyon yaşanması bekleniyor. Ocak ayında sadece sezonun ikinci yarısı için değil, gelecek yılki kadronun da iskeleti oluşturulacak.

SİMON BANZA'YA YAKIN TAKİP

Fırtına'nın Avrupa transfer dönemi bittikten sonra 2 milyon Euro bedelle Braga'dan kiraladığı Simon Banza için pek çok kulüp takipte. Yaz aylarında Marsilya, Roma, Fiorentina ve West Ham gibi kulüplerin yakından ilgilendiği Banza konusunda Braga 25 milyon Euro bonservis talep etmişti. Bu takımlardan bazılarının hâlâ Banza'nın performansını takip ettiği öğrenildi. Eğer ara dönemde Braga oyuncusunu satmaya karar verirse, Trabzonspor'dan izin istemek zorunda. (Fanatik)