Fransa, Belçika’yı 2 golle devirdi! Rakibimiz Galler, Karadağ engelini geçti...

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi. Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bosna-Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetti. Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadeleyi konuk ekip Fransa 2-1 kazandı. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 35'inci ve 62'nci dakikada Kolo Muani kaydetti. Belçika'nın tek golünü ise 45+3'üncü dakikada Lois Openda attı.

Öte yandan karşılaşmanın 23'üncü dakikasında Belçika'da Youri Tielemans penaltıdan yararlanamazken, 76'ncı dakikada Fransa'da Aurelien Tchouameni kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu sonucun ardından Fransa grupta 3'üncü galibiyetini elde etti ve puanını 9'a çıkardı. Belçika ise 2'nci yenilgisini alarak 4 puanda kaldı.