Hakan Çalhanoğlu sayılmayan penaltı anında neler yaşadı? Maç sonu açıkladı...

"SOL AYAĞIM KAYDI..."

"Topa doğru koşarken de aslında hızlı giderim. Hızlı koşmaya çalışıp sert vurmaya çalışıyorum. Orada kaydım, sol ayağım kaydı. Sonra ikinci penaltıda tabii sorumluluğu almak istedim. Sorumluluktan kaçmak istemedim. Bu benim görevim. O yüzden ikinci penaltı olunca tabii ki mutlu oldum. Ama onun dışında takım performansı çok hoşuma gitti. Bugün 90 dakika gerçekten çok iyi mücadele ettik. Karakterimizi ortaya koyduk. İzlanda zor bir rakip. Çok fiziksel, güçlü bir takım ama buna rağmen biz onlara karşılık gösterdik, mutluyum" diye konuştu.

'MİLLETİMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Hiçbir zaman pes etmeyen bir takım olduklarını, böyle de devam etmek istediklerini dile getiren 30 yaşındaki orta saha, "Bunun sırrı birlik ve beraberliktir. Turnuvadan sonraki devamlılık çünkü sonuçta biz ülkemizi temsil ediyoruz. Milletimizi gururlandırmak istiyoruz. Bu bizim her zamanki hedefimizdi. O yüzden inşallah böyle devam ederiz. Çünkü biz genç bir takımız. Ama dinamik, istekli, arzulu oynayan bir takım var. Hiçbir zaman pes etmeyen bir takım var. Bunu yine bugün sahada gördünüz, gösterdik. Böyle devam etmek istiyoruz" yorumlarında bulundu.

'BUGÜN OYNAMASAYDIK YARIN FARKLI OLMAYACAKTI'

Karşılaşma öncesinde hakem ekibine maçın oynanmasını istediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Sahaya öğlen ben de geldim teknik ekiple beraber. Kendim görmek istedim. Bugün oynamasaydık yarın farklı olmayacaktı. O yüzden hakemlerle beraber karar verdik. Ben takım kaptanı olarak oynamak istiyoruz dedim. İyi ki de oynamışız. Sonuçta bugün oynamasaydık belki yarın sentetik sahada oynayacaktık. O bizim için daha belki zor olabilirdi. Onun dışında ilk galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz burada. Uzun yıllardır yenemedik. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi 6,5 saat geri uçacağız. Güzel olacak. İstediğimiz de bu. Keyifli geri dönüş. Ondan sonra diğer kampa hazırlanacağız" dedi.

'TAKIMA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Evet bize yakışıyor. İnşallah bize nasip olur. Başkanımızın da dediği gibi bize inanıyor, bize güveniyor. Bizler de aynı şekilde takımın, sistemin oturduğuna inanıyoruz. Herkes çok istekli. Buraya geldiğinde çok keyifli, çok neşeli. Bu her oyuncu için çok önemlidir. Şunu unutmayalım turnuvadayken 45 gün geçirdik. Hiçbir zaman bir tartışma olmadı. Herkes saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde bulundu. Bu kolay değil. Bu dengeyi sağlamak da kolay değil. O yüzden takıma çok teşekkür ederim. Gerçekten herkes buraya isteyerek geliyor. Önemli olan bu. Ama en önemlisi bu devamlılığı sürdürmek. Biz onun çabasını göstereceğiz ve milletimizi gururlandırmaya devam ettirmeye çalışacağız."