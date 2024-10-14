İbrahim Hatipoğlu’ndan Rafa Silva itirafı!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ntvspor'a konuşan Hatipoğlu, Victor Osimhen ve Rafa Silva transferleri hakkında sorulara cevap verdi.

FLORYA VE KEMERBURGAZ

"Galatasaray'ın geleceği parlak, Florya olsa da olmasa da... Sadece bir an önce finansal bağımsızlığı kazanması anlamında Florya projesi çok önemli. Galatasaray'ın orada yaklaşık 62 dönümlük arazisi var. Adnan Polat başkanımız burada komisyonun başkanlığını yapıyor. Galatasaray'ın Bankalar Birliği'ne olan borcunu ödeyip finansal bağımsızlığını kazanması önemli.

Zaten çok vakit var. Projenin devreye alınması, geriye dönüşmesi en az birkaç yıl içinde mümkün. Kemerburgaz'da 14.500 metrekarelik bir tesis yapılıyor. Florya'da mevcut tesislerimizde çalışmalarımmızı sürdürüyoruz. İnşaatla ilgili çok az detay kaldı. Burada sayın Okan Buruk'un da fikirleri doğrultusunda çok uzatma olmadan, Galatasaray artık Kemerburgaz'da çalışmalara başlayacaktır."

"14 milyon Euro 2 yıllık sadece sırt sponsorluğuyla ilgili değildi. Bu basketbol ve diğer branşları da kapsayan bir paketti. Burada yıllık 7 milyon Euro sadece Futbol takımı sırt sponsorluğu için değildi. TFF'den sponsorluğu onaylamanız gerekiyor. Bir anlaşma yaptık ve mahsurları ortaya çıkınca süratle askıya alındı. Sonrasında sözleşme feshedildi."