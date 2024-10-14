İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide: "Bireysel hatalar yaptık"

Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Age Hareide, "Bu şekilde oynarsanız maçı kazanamazsınız. Çok üzgünüm, çok büyük bireysel hatalar yaptık." ifadelerini kullandı.

İlk yarı ve ikinci yarı oyunlarının farklı olduğunu belirten Hareide, "Takım olarak ilk yarı iyi oynadık. ilk yarıda neredeyse hiç pozisyon vermedik. Topa daha iyi sahip olabilirdik, kolay top kayıpları yaptık. Maçı daha çok kontrol etmemiz gerekiyor. Bugün çok büyük hatalar yaptık. İki maçtır içeride 2 gol atıyoruz ama kazanamıyoruz, 2 golün kazanmak için yeterli olması gerekiyor. Bireysel hataları azaltmalıyız. Kulüplerinde az oynayan bazı oyuncuları sahaya sürdüm bu da benim hatam olabilir. Düzenli oynayan oyuncuları belki daha çok kullanmalıyım." şeklinde konuştu.

Hakemin kararlarını da eleştiren Hareide, "Penaltı pozisyonlarında bariz hata yaptık, el çok açık ama kuzey ülkelerinde bu tarz penaltıların kaldırılması için çalışma var. Bence bunlar basit penaltılar. Hakemin kararları tartışılabilir." değerlendirmesinde bulundu.