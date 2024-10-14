Jose Mourinho’dan sürpriz takviye!

Trendyol Süper Lig'de Jose Mourinho ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Mourinho, eski takımından yeni bir ismi kadrosuna kattı.
SÜRPRİZ İSİM
Sports Digitale'nin haberine göre; son olarak AS Roma'da görev yapan İtalyan antrenör Roberto Merella, Jose Mourinho'nun teknik heyetine dahil edildi.
MOU'NUN ANALİZ SORUMLUSU GÖREVİDEN AYRILMIŞTI
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ekibinden analiz sorumlusu Michele Salzarulo kendi isteğiyle ailevi sebeplerle Sarı Lacivertliler'den ayrıldı. İtalyan antrenör ülkesine dönerek eski takımı Roma'ya katıldı.